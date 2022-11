Por Gonçalo Teles 13 Novembro, 2022 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

Depois de dois jogos sem entrar no 11 titular, Gonçalo Ramos voltou esta tarde à equipa inicial dos encarnados com dois golos e vai de "pé quente" para o Mundial. As águias venceram o Gil Vicente por 3-1 e voltaram a colocar-se a oito pontos do FC Porto, num jogo com bis de Ramos e um golo de penálti de João Mário, que também segue para o Catar. Navarro, de grande penalidade, marcou o único golo dos visitantes ainda na primeira parte.

Com a recuperação da vantagem sobre o FC Porto na mira, a principal novidade no onze inicial de Schmidt foi o regresso de Gonçalo Ramos à frente de ataque que, no duplo compromisso com o Estoril, esteve entregue a Musa. Ainda assim, o primeiro sinal de perigo veio de Rafa, que logo aos quatro minutos já surgia em velocidade pela direita e via Kritciuk defender um remate para o poste. Adiou-se o golo, mas não por muito.

Corria o minuto oito quando João Mário, da marca da grande penalidade, bateu Kritciuk para o 1-0. A "culpa" era outra vez Rafa, que tinha aparecido novamente descaído sobre a direita e, ao mudar de direção, foi rasteirado por Rúben Fernandes dentro da grande área.

Apesar de terem acusado o golo, os de Barcelos lá recuperaram o fôlego e, aos 16 minutos, também foram felizes. Fran Navarro cabeceou ao segundo poste depois de um cruzamento a partir do corredor esquerdo e viu a bola ser desviada pelo braço direito de Otamendi. O próprio avançado espanhol assumiu a marcação e fez o 1-1.

Começava a ver-se o melhor Gil Vicente. Um que, a espaços, trocava a bola na Luz como uma equipa muito acima do 16.º lugar que ocupa. Mas, ainda assim, jogava frente a um conjunto invicto e que tem sido uma máquina de marcar golos. E David Neres fez questão de o sublinhar.

O brasileiro acelerou sobre o corredor direito, cruzou a partir da linha de fundo já dentro da grande área, e a bola que passou à frente de quase toda a baliza, encontrou Gonçalo Ramos ao segundo poste. O português, que está convocado para o Mundial, só encostou para o 2-1.

Fechou a primeira parte como abriu a segunda. Na resposta a um cruzamento de Enzo a partir do lado esquerdo do ataque encarnado, o avançado acertou no timing da desmarcação e acabou por cabecear sozinho para o 3-1. Saiu aos 66' para um dos aplausos da noite.

Voltava a ver-se, a espaços, na Luz, o tal Gil Vicente que parece jogar melhor do que o que a tabela da Primeira Liga diz. Ora por Fujimoto, ora por iniciativa do sempre insatisfeito Fran Navarro, os gilistas trocavam a bola sem medo dentro do meio-campo defensivo encarnado. E com Musa como homem mais avançado do Benfica - e a correr e pressionar menos do que Ramos - a tarefa até parecia ligeiramente facilitada.

Carlos Cunha parecia, no entanto, ter outras intenções e, a 20 minutos do final do jogo, abdicou de Fujimoto, Adrian Marín e Matheus Bueno para lançar Aburjania, Henrique Gomes e Ali Alipour. Os três viram, minutos depois, David Neres rematar ao poste para o que, por milímetros, não foi o 4-1 tirado a papel químico de outros jogos.

Certo é que, daí até ao fim, não houve mesmo mais golos. O Benfica alcança assim uma série de 25 jogos sem perder em 2022/23 (21 vitórias e quatro empates, com 67-17 em golos), invicto no campeonato, só com uma igualdade cedida, e 100% vitorioso nos jogos caseiros para a I Liga.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo; Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

Onze do Gil Vicente: Kritciuk, Carraça, Né, Rúben Fernandes, Adrían Marín, Matheus Bueno, Vítor Carvalho, Bilel, Murilo, Fujimoto e Fran Navarro

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa e João Victor

Suplentes do Gil Vicente: Brian, Hackman, Aburjania, Simões, Mizuki, Boselli, Ali Alipour, Henrique Gomes, Danilo