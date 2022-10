Benfica goleado pelo FC Barcelona na estreia na Champions feminina

© Enric Fontcuberta/EPA

O bicampeão nacional em título Benfica foi goleado esta quarta-feira no reduto do FC Barcelona, vice-campeão europeu em 2021/22, por 9-0, na estreia no Grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol.

No Estádio Johan Cruyff, Patri Guijarro (primeiro minuto), Aitana Bonmatí (14), Asisat Oshoala (34 e 84), Mariona Caldentey (50), Ana-Maria Crnogorcevic (65), Geyse (67 e 88) e Cláudia Pina (77) materializaram o resultado.

No Grupo D, as catalãs lideram, com os mesmos três pontos das alemãs do Bayern Munique - próximas adversárias das 'encarnadas', em 27 de outubro, no Seixal -, que venceram em casa as suecas do Rosengard por 2-1.