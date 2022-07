Benfica goleia Fulham em mais um teste de pré-época. Veja os golos

© Duarte Drago/Lusa

O Benfica teve um novo teste de pré-época no Estádio do Algarve e voltou a passar com distinção. As águias venceram os ingleses do Fulham por 5-1 e conquistaram o Torneio do Algarve.

Logo aos três minutos de jogo, João Mário cruzou da esquerda, Gonçalo Ramos falhou o remate, mas a bola sobrou para Rafa que fez o primeiro golo da partida. Pouco depois, foi o próprio Gonçalo Ramos a fatura, numa resposta perfeita a um canto batido por João Mário.

Ainda no primeiro tempo, novo golo encarnado. O reforço David Neres isolou Rafa pela esquerda, num ataque rápido, e o extremo português serviu Gonçalo Ramos para o bis na partida.

O jogo foi para intervalo com 3-0 no resultado, mas teve movimentações logo no reinício. Roger Schmidt mudou praticamente toda a equipa e aos 56 minutos foi a vez de Yaremchuk marcar. Cruzamento da direita e o ucraniano, de cabeça, a fazer o quarto golo benfiquista.

A resposta da equipa de Marco Silva surgiu também de cabeça, aos 60 minutos, por Mitrovic. Mas a festa durou pouco, visto que uma falha defensiva do Fulham ofereceu a bola a Bah que cruzou para Henrique Araújo fazer o gosto ao pé.

O português João Palhinha foi titular na equipa londrina e saiu aos 84 minutos sob um coro de assobios.

Veja os golos do Benfica:

#SLBFFC | 1-0 | 3" O golo de Rafa! #EuAmoOBenfica #PréÉpoca pic.twitter.com/7a2bH8ifFq - SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2022

#SLBFFC | 2-0 | 21" Gonçalo Ramos! #EuAmoOBenfica #PréÉpoca pic.twitter.com/54n6NOnbdy - SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2022

#SLBFFC | 3-0 | 29" Bis de Gonçalo Ramos!!! #EuAmoOBenfica #PréÉpoca pic.twitter.com/eUrlv1hleU - SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2022

#SLBFFC | 4-0 | 57' Yaremchuk!!!!#EuAmoOBenfica #PréÉpoca pic.twitter.com/n666v7zKnY - SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2022