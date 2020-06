Desconfinamento sem golos na Luz. Veja o resumo do Benfica-Tondela

Águias perderam oportunidade de aproveitar deslize do FC Porto em Famalicão e isolar-se na liderança do campeonato.

Por TSF 04 Jun, 2020 • 21:45

Benfica e Tondela anularam-se esta quinta-feira (0-0) no Estádio da Luz, em jogo da 25ª jornada.

As melhores oportunidades do encontro pertenceram às águias. No entanto, o jogo ofensivo do Benfica esbarrava na boa organização defensiva da equipa do Tondela.

As melhores oportunidades pertenceram a Rafa, Carlos Vinícius e Rúben Dias. Richard ainda assustou Vlachodimos, a 15 minutos dos 90.