Benfica iniciou época 2020/21 com exames médicos e muitas incertezas

O Benfica assinalou o arranque da época 2020/21 com exames médicos aos futebolistas, que passaram este sábado pela unidade hospitalar em Lisboa que trabalha com o clube e foram sujeitos a diversos testes.

Nos canais oficiais, os 'encarnados' mostraram Vlachodimos, Svilar, Zlobin, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Tomás Tavares, Gonçalo Ramos e Diogo Gonçalves, jogador que na última época esteve emprestado ao Famalicão.

A equipa 'encarnada' arranca uma semana depois de ter fechado a época 2019/20, com a derrota na final da Taça de Portugal, e com muitas incógnitas em relação a entradas e saídas de jogadores, numa época em que regressa o treinador Jorge Jesus.

O médio brasileiro Pedrinho, ex-Corinthians, é para já o único reforço oficializado, anunciado ainda em março, e que 'aterrou' na sexta-feira em Lisboa, no mesmo dia da chegada do lateral Gilberto, jogador ainda por oficializar.

Nos últimos dias, têm sido muitos os jogadores associados ao plantel do Benfica para 2020/21 e entre os quais o também brasileiro Everton 'Cebolinha', jogador do Grémio, que a imprensa diz estar 'fechado' e que chegará na segunda-feira a Lisboa.

Hoje, o plantel do Benfica teve o dia destinado a exames médicos e os trabalhos de arranque irão prosseguir no domingo, com testes físicos, enquanto que na segunda-feira está previsto o primeiro treino.

No clube, certo é o regresso de Jorge Jesus, treinador que, entre 2009/10 e 2014/15 conquistou 10 troféus pelas 'águias', nomeadamente, três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga, com 225 vitórias, 51 empates e 45 derrotas (674-249 em golos), em 321 jogos oficiais.

O treinador, de 66 anos, que esteve no Flamengo -- com o qual conquistou o 'Brasileirão' e a Taça Libertadores -, foi apresentado na segunda-feira e disse que veio para "unir a nação benfiquista".

Jesus prometeu uma "grande equipa", e jogar o "triplo" do passado, de forma não só a "ganhar", como a "arrasar".

Os jogos oficiais da época 2020/21 começam para o Benfica em 15 ou 16 de setembro, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que é disputada num só jogo e tem sorteio marcado para 31 de agosto.

Se seguir em frente, o Benfica joga o 'play-off', em 22 ou 23 e 29 ou 30.

A I Liga, cujo sorteio será em 28 de agosto, tem início previsto para o fim de semana de 20 de setembro.