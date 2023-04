Águias voltam a assumir o jogo. Benfica 0-0 Inter de Milão (1.ª parte)

Por Rui Oliveira Costa 11 Abril, 2023 • 18:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica vai tentar esta terça-feira no Estádio da Luz abrir caminho para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, no duelo com o Inter de Milão, da primeira mão dos quartos de final da prova.

Sem Otamendi, por castigo, e Alexander Bah, lesionado, Roger Schmidt remendou a defesa das águias com Gilberto e Morato. Os restantes nove que defrontaram o FC Porto voltam a constar no onze inicial.

A partida começou muito repartida a meio-campo, sem que nenhuma das equipas conseguisse chegar à área adversária.

O Benfica aumentou os índices de pressão aos dez minuto e começou a conseguir controlar mais o jogo. No primeiro remate das águias, Florentino atirou muito por cima.

Aos 15', a primeira verdadeira oportunidade para a equipa portuguesa. Grimaldo cruzou da esquerda, apareceu um primeiro corte, mas a bola sobrou para um remate de Rafa que foi parado por Onana.

Depois de um período em que o Benfica subiu de produção, foi a vez de o Inter fazer o mesmo. Depois de uma longa posse de bola, Acerbi disparou do meio da rua e a bola passou a rasar a barra.

Os repelões continuavam e o Benfica voltou a assumir o jogo aos 30 minutos, conseguindo recuperar várias vezes a bola em zona subida, mas o problema continuava o mesmo: as oportunidades eram escassas.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário, Rafa Silva e Gonçalo Ramos.

Onze do Inter de Milão: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martínez e Dzeko.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, André Gomes, Veríssimo, Neres, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Rafael Rodrigues, João Tomé, Cher Ndour e João Neves.

Suplentes do Inter de Milão: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Zanotti e Lukaku.