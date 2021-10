Benfica interessado em Roger Fernandes, o menino que fez história em Braga

Roger Fernandes © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Os três grandes do futebol português têm o jovem referenciado, mas é o Benfica quem já perguntou pelo jogador e com o objetivo de o contratar. A TSF contactou esta manhã o empresário de Roger Fernandes, Eusébio Mango, que confirma que há interesse de grandes clubes europeus, um deles é português, mas não revela qual.

"Pode ser deselegante da minha parte falar nos nomes dos clubes, mas há interesse de um clube italiano, dois de Inglaterra, dois de Espanha e um grande português também quer o Roger", começa por revelar o empresário do atleta.

Eusébio Mango confirma o interesse de vários clubes por Roger Fernandes. 00:00 00:00

Roger Fernandes tem apenas 15 anos e ajudou no último domingo o Sporting de Braga a vencer o Moitense por 5-0, em jogo a contar para a Taça de Portugal.

O empresário conta que falou com o futebolista mal acabou a partida. 00:00 00:00

O jovem atacante arsenalista entrou na segunda parte e fez história ao marcar um golo. Eusébio Mango, tio e empresário do atleta, a partir da Guiné-Bissau, conta à TSF que mal terminou o jogo estiveram ao telefone: "O Roger ligou-me logo no final do jogo. Estava muito feliz. Fiquei encantado com aquilo que vi. Agradeço ao treinador Carlos Carvalhal a aposta nele. É o grande responsável pelo seu crescimento. Não é fácil apostar num menino de 15 anos. Só temos de dizer muito obrigado ao mister."

Ouça Eusébio Mango, sobre a paixão de Roger Fernandes pelo futebol. 00:00 00:00

"O Braga acolheu o Roger como um filho. Ele também é um miúdo muito humilde. Ele é extremamente focado que só pensa ser jogador de futebol. Se tiras a bola ao Roger, ele chora. Ele sai do treino, fecha-se em casa, passa horas e horas a ver futebol. Sé tem duas ocupações neste momento: o futebol e a escola. É vida do Roger", conclui o tio e empresário.