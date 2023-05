Benfica interessado em Óliver Torres? Em Espanha dizem que sim

Óliver Torres termina o contrato com o Sevilha no próximo ano © Julio Munoz/EPA

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, está interessado no médio espanhol Óliver Torres. Segundo o jornalista Bruno Alemany, da rádio espanhola Cadena Ser, o antigo jogador do FC Porto tem uma proposta dos encarnados e o negócio em Sevilha está bem encaminhado.

Tomás da Cunha, comentador da TSF, acredita que Óliver Torres pode ser "um reforço importante para o Benfica".

Torres, que não tem sido opção como titular para o novo treinador do Sevilha, termina o contrato com o seu atual clube no próximo ano.