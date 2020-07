Benfica interessado mas sem acordo por Taremi

Mehdi Taremi do Rio Ave festeja o golo marcado ao Gil Vicente durante o jogo da 13ª jornada da Primeira Liga de Futebol, © LUSA

O presidente do Rio Ave revela que o Benfica já demonstrou interesse mas não "para já" acordo para a transferência do avançado iraniano Mehdi Taremi. António Silva Campos garante que os encarnados não estão sozinhos na corrida, recusando revelar se há concorrência de Sporting e Futebol Clube do Porto no concurso do jogador.

"Há demonstração de interesse mas acordo não há", diz o presidente do Rio Ave sobre a abordagem do Benfica. "Estamos na fase final do campeonato, esperamos propostas para depois, no momento certo, tomar uma decisão".

Ao que a TSF apurou, há vários clubes interessados no jogador, nomeadamente de países como Inglaterra, Itália e Espanha.

Sobre o valor pretendido pelo Rio Ave, que se deve cifrar nos dez milhões de euros, António Silva Campos recusa comentar. "Não lhe posso responder. Vamos fazer o melhor negócio possível (...) Podemos fazer um grande negócio", acredita o presidente do Rio Ave.

Mehdi Taremi soma 16 golos esta temporada em 32 jogos. Na liga portuguesa marcou em 13 ocasiões.