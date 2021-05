Benfica e Sporting já na Luz. Polícia fiscaliza perímetro alargado

Por TSF/Lusa 15 Maio, 2021 • 16:01 Partilhar este artigo Facebook

Centenas de elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) reforçaram esta tarde o perímetro junto ao Estádio da Luz, onde, pelas 18h00, o Benfica vai receber o já consagrado campeão Sporting, no dérbi da 33.ª jornada.

As autoridades estão a controlar o acesso de adeptos à zona envolvente ao estádio, para evitar ajuntamentos.

A equipa encarnada saiu do centro de treinos do Seixal, onde alguns adeptos se concentraram para cumprimentar os jogadores à passagem do autocarro, e já chegou ao estádio. Cerca de 40 minutos depois, pelas 16h40, o Sporting também chegou ao palco do jogo, tendo partido de Alcochete.

Ouça a reportagem do jornalista António Botelho nas imediações do estádio da Luz. 00:00 00:00

Esta sexta-feira a PSP pediu que se evitem evitem deslocações desnecessárias para as imediações do estádio da Luz no decorrer do dérbi entre o Benfica e o Sporting.

"A partir das 15h00, se não tiverem motivo para se deslocar às imediações do estádio não o façam", apelou o intendente Francisco Alves, da PSP, em declarações conferência de imprensa.

Haverá "fortes constrangimentos" nesta zona de Lisboa, nomeadamente na avenida Machado Santos, na rua Frei Luís de Granada, na zona do Alto dos Moinhos e também na Avenida Lusíada, "se necessário".

O intendente Francisco Alves lembrou que em estado de calamidade se mantém o "dever cívico de recolhimento", mas assegura que a todas as pessoas que tenham necessidade de se deslocar na zona "terão acesso livre" para o fazer, e podem contar com o apoio da PSP.

Haverá equipas de intervenção rápida no terreno para acautelar eventuais desacatos nas ruas, à semelhança do que aconteceu na terça-feira, durante o jogo entre o Sporting e o Boavista, em Alvalade.

O segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol poderá ficar definido este sábado, com o FC Porto em vantagem para garantir o 'vice' face ao Benfica.

A partir das 18h00, os 'encarnados' não só vão testar a invencibilidade dos 'leões', que confirmaram a conquista do título na ronda anterior, como procuram aproximar-se do 'vice' FC Porto, que tem quatro pontos à maior sobre as 'águias'.

O Benfica, terceiro classificado, com 70 pontos, precisa obrigatoriamente de vencer o 'dérbi eterno' para se aproximar dos 'dragões' (74) e manter as ténues esperanças de ainda alcançar o segundo posto, tendo pela frente um Sporting (82) totalmente concentrado em tornar-se o primeiro campeão invicto numa prova com mais de 30 jornadas.

Ainda assim, mesmo a vitória poderá ser 'curta' para o conjunto liderado por Jorge Jesus, tendo em conta que um triunfo do FC Porto diante do Rio Ave, às 20:30, terminará com quaisquer dúvidas quanto à segunda vaga de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época.