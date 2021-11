Benfica joga "independência" rumo aos oitavos da Champions na Catalunha

O Benfica visita esta terça-feira o FC Barcelona © Pedro Rocha/Global Imagens

O Benfica visita esta terça-feira o FC Barcelona sabendo que um empate o mantém na rota dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, mas o sonho acaba em caso de derrota em Camp Nou, onde os 'encarnados' nunca triunfaram.

Mesmo empatando na Catalunha, a equipa lisboeta ficará dependente do resultado do 'Barça' na derradeira ronda - uma visita aos alemães e confortavelmente apurados no Grupo E do Bayern Munique, no mesmo dia (8 de dezembro) em que o Benfica vai receber os ucranianos do Dínamo Kiev.

Nesta quinta e penúltima ronda, os 'blaugrana' vão ter no principal lugar do banco de suplentes o antigo médio do clube Xavi, que se estreou no sábado a orientar a equipa, com um triunfo pouco convincente, graças a um penálti, no dérbi catalão com o Espanyol (1-0).

Na Taça de Portugal, o treinador Jorge Jesus viu-se em desvantagem na receção ao Paços de Ferreira, mas golos no derradeiro quarto de hora (4-1), incluindo um do avançado suíço Seferovic, finalmente no ativo após lesão, levaram o Benfica à fase seguinte.

O árbitro russo, de 42 anos, Sergei Karasev vai dirigir a partida, sendo o sistema de videoarbitragem (VAR) controlado pelo italiano Massimiliano Irrati.

As outras equipas lusas na maior prova continental, o campeão nacional, Sporting, e o 'vice', FC Porto, entram em campo quarta-feira, respetivamente em receção aos alemães do Borussia Dortmund e numa visita aos ingleses do Liverpool, acalentando ambas também a possibilidade de apuramento para a fase seguinte.