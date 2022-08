Benfica joga play-off da Champions com Dínamo Kiev a 17 e 23 de agosto

A UEFA oficializou as datas dos seis jogos da eliminatória © Bo Amstrup/EPA

O Benfica defronta fora o Dínamo Kiev na próxima quarta-feira, na primeira mão do play off da Liga dos Campeões de futebol, e recebe os ucranianos em 23 de agosto, uma terça-feira, informou esta quarta-feira a UEFA.

Depois de os dois clubes carimbarem na terça-feira a presença no play off com o Benfica a eliminar o Midtjylland e o Dínamo Kiev o Sturm Graz, a UEFA oficializou as datas dos seis jogos da eliminatória que antecede a fase de grupos.

No primeiro jogo, o Benfica joga com o Dínamo Kiev em Lodz, na Polónia, devido à guerra na Ucrânia, num jogo com início às 20h00 (horas de Lisboa), a mesma hora da segunda mão já no Estádio da Luz, em 23 de agosto, em Lisboa.

O Benfica, terceiro classificado na I Liga de 2021/22, procura juntar-se ao campeão nacional FC Porto e ao Sporting, segundo, na fase de grupos da 'Champions'.