Rafa bisa e aumenta. Benfica 4-1 Juventus (2.ª parte)

O Benfica pode assegurar o acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol na receção aos italianos da Juventus, que está obrigada a vencer no Estádio da Luz, na quinta jornada do Grupo H.

O Benfica entrou no jogo a pressionar e a conseguir chegar com facilidade a zonas de finalização. Contudo, o último passe não estava a ser preciso e os remates não apareciam.

O primeiro esboço ofensivo dos italianos aparece aos 13 minutos. Danilo arranca pela esquerda e cruza de pé esquerdo, mas Grimaldo corta na área benfiquista.

As águias abriram o marcador aos 18 minutos. O caudal ofensivo dos encarnados já se fazia sentir e, num canto, Enzo cruza para o primeiro poste, onde surge António Silva a cabecear para o primeiro golo da partida.

O empate chega logo a seguir. Aos 22 minutos, canto batido por Kostic na esquerda, desvio ao primeiro poste e numa confusão entre Vlahovic e Moise Kean no segundo, a bola acaba por entrar na baliza. O árbitro, em primeiro instância, dá fora de jogo, mas, depois da revisão do VAR, o lance é validado. A UEFA começa por atribuir o golo a Vlahovic, mas também deve ter ido ao VAR, porque ao intervalo mudou para Moise Kean

Mas o jogo estava louco. Tão depressa a bola foi ao centro do terreno, como lá voltou. Cuadrado toca na bola com o braço e o árbitro assinala grande penalidade. Na conversão, João Mário bate Szczesny.

Depois de duas oportunidades para a Juventus, é o Benfica que, à italiana, faz o terceiro. Contra-ataque rápido da equipa portuguesa, João Mário cruza rasteiro pela direita e Rafa, na cara do guarda-redes polaco da Juventus, marca de calcanhar.

No outro lado do campo, Kean tentou imitar Rafa. Kostic ganha pela esquerda, outra vez, e cruza para um desvio de calcanhar ao primeiro poste que faz um chapéu a Vlachodimos, mas não vai enquadrado com a baliza.

A loucura da primeira parte acabou mesmo com 3-1 no marcador. Mas o reinício traz o mesmo andamento. Cinco minutos jogados e a Juventus perde a bola na saída desde a defesa, Grimaldo isola Rafa e este pica a bola por cima de Szczesny.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández, João Mário, Aursnes; Rafa e Gonçalo Ramos.

Onze do Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic e Kean

Suplentes do Benfica: Hélton Leite, Gilberto, Veríssimo, David Neres, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa, João Victor, Henrique Araújo e Paulo Bernardo.

Suplentes do Juventus: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Milik, Miretti, Rugani, Soulè, Iling-Junior e Fagioli.