Benfica mais perto de contratar Orkun Kokçu

O negócio entre Benfica e Feyenoord avançou nas últimas horas e as águias estão agora mais perto de um acordo para a transferência do médio turco Orkun Kokçu. Ao que a TSF apurou, nas conversas das últimas horas os dois clubes aproximaram posições.

O Benfica partiu para este negócio sabendo que teria de desembolsar um valor acima dos 25 milhões de euros para contar com o jogador. Segunda a informação recolhida pela TSF, o clube neerlandês admitia apenas libertar o jogador por uma verba próxima dos 40 milhões de euros. Nos últimos dias o Benfica conseguiu baixar a fasquia das negociações.

As águias estão mais perto de garantir o reforço pedido por Roger Schmidt para a posição de segundo médio da equipa, o lugar deixado vago por Enzo Fernández em janeiro. O negócio deve implicar um dos maiores investimentos de um clube português no mercado com um valor fixo acima dos 25 milhões de euros.

Capitão de equipa do Feyenoord e considerado o melhor jogador da última edição da liga dos Países Baixos, Kokçu está disponível para jogar no Benfica. O atleta espera pela conclusão das negociações entre clubes e pretende que o Feyenoord receba um valor que considere justo pelo negócio.

Para entrar no onze, garante Ivo Pinto

Para o português Ivo Pinto o Benfica pode encontrar no médio turco o jogador ideal para o meio campo de Roger Schmidt. "É um excelente jogador, o cérebro da estrutura do Feyenoord. Um jogador que tinha a capacidade de descomplicar o jogo. Olhando para a prestação coletiva do clube, acaba por fazer também muitos golos. Tem boa chegada à área, boa capacidade de finalização"

Campeão neerlandes, Kokçu liderou o meio campo do clube de Roterdão. "Quando recebe a bola parece que faz parar o tempo. Tem sempre tempo, discernimento, capacidade para tirar a bola da zona de pressão. É o cérebro de toda a estrutura quando em posse".

Ivo Pinto acredita que Kokçu pode entrar com facilidade na equipa do Benfica. "Será algo natural. O treinador já o conhece, tem uma ideia clara daquilo que pretende do jogador. São valores altos mas, não fazem perder a cabeça tendo em conta o impacto imediato que o jogador vai ter. Vai entrar muito facilmente no 11, no sistema e na forma de jogar do Benfica", sublinha.

Jogador com lugar de destaque na seleção turca

Capitão do Feyenoord, peça indiscutível tanto na seleção turca como no clube que lidera a liga dos Países Baixos, a cotação de Orkun Kokçu subiu em flecha nas últimas temporadas. Emrah Bayraktar trabalhou durante vários anos com alguns dos mais promissores jovens talentos do futebol turco e considera, à conversa com a TSF, que Kokçu alcançou o topo no futebol neerlandês, e deve, no verão, dar o salto para outra realidade.

"Penso que pode ser uma boa opção para ele o Benfica. Acredito que está na hora de Kokçu deixar o futebol dos Países Baixos", concretiza o técnico turco."É um jogador com muito talento, com facilidade para jogar com ambos os pés. Habitualmente joga como um 8 ou como um 10, é um médio de características ofensivas", explica Emrah Bayraktar.

No futebol da equipa de Roterdão, o Feyenoord, Kokçu também já atuou em terrenos mais recuados. "Nas últimas temporadas começou a atuar também como um médio mais defensivo, isto porque sabe como gerir a posse, variar flancos, guardar a bola num jogo de posse".

A chegada do selecionador Stefan Klutz à equipa nacional turca coincide com a afirmação do médio nascido em 2000. "Ele tem jogado pela seleção depois da chegada de Stefan Klutz. Conquistou um lugar no 11 inicial [atua próximo de Salih Özcan e Hakan Calhanoglu]".

"Na minha opinião ele pode ter sucesso em equipas que gostam de ter a bola. Vejo-o em equipas de Espanha ou de Portugal com potencial para evoluir. Já tenho alguma dificuldade em imaginá-lo a jogar no futebol inglês, no futebol alemão, num campeonato de muito contacto. Falo de um jogador talentoso mas que não se sente tão à vontade num futebol mais físico".