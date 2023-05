Benfica manda na casa dos leões em jogos da I Liga

O Benfica tem domínio total, nos últimos dez anos, em jogos na casa do Sporting © Gerardo Santos / Global Imagens

O Benfica tem mais um triunfo do que o Sporting no histórico dos dérbis realizados em reduto leonino para a I Liga portuguesa de futebol, depois do 2-0 conseguido na temporada transata.

Em encontro da 30.ª jornada do campeonato de 2021/22, disputado em 17 de abril de 2022, o uruguaio Darwin Núñez, aos 14 minutos, e o suplente Gil Dias, aos 90+2, selaram o triunfo dos então comandados de Nélson Veríssimo.

Com este triunfo, o Benfica passou a somar 34 no reduto do Sporting, contra 33 dos 'leões, e assumiu também o comando em matéria de golos, com 127, contra 125.

Os 'encarnados' já tinham virado o dérbi de Alvalade para o seu lado após 2019/20, mas o Sporting ripostou em 2020/21, num triunfo por 1-0, graças a um tento de Matheus Nunes, aos 90+2 minutos, num estádio vazio, devido à covid-19.

Antes deste triunfo, o Benfica somou oito jogos seguidos sem perder, incluindo quatro vitórias, a primeira por 3-1, em 2012/13, graças a um autogolo de Rojo e a um 'bis' de Cardozo, em resposta a um tento de Van Wolfswinkel.

Depois de dois empates a um, resgatados com tentos de Markovic (65 minutos), em 2013/14, e Jardel (90+4), em 2014/15, os 'encarnados' voltaram a ganhar em 2015/16, com Mitroglou a apontar um golo decisivo para o título.

Seguiram-se mais duas igualdades, a um em 2016/17, selada com um livre direto de Lindelöf, e a zero em 2017/18, e mais duas vitórias claras, por 4-2 em 2018/19, com golos de Seferovic, João Félix, Rúben Dias e Pizzi, e por 2-0 em 2019/20, com 'bis' de Rafa (80 e 90+9 minutos).

Quanto ao Sporting, precisa de recuar a 09 de abril de 2012, à 26.ª ronda da I Liga 2011/12, para encontrar o último triunfo caseiro para o campeonato com público: um penálti de Van Wolfswinkel, aos 18 minutos, selou o 1-0 final.

Com o domínio total nos últimos 10 anos, o Benfica 'manda' agora na casa do Sporting, sendo que, antes de 2019/20, isso já não sucedia desde 1949/50.

Além da vantagem do Benfica, ímpar nos históricos entre 'grandes', todos dominados pelos anfitriões, o dérbi em Alvalade também tem dois jogos que entraram para a lenda, o 7-1 do Sporting em 1986/87 e 3-6 do Benfica em 1993/94.

Manuel Fernandes foi o 'herói' do encontro de 14 de dezembro de 1986, ao conseguir um 'póquer' (quatro golos), enquanto João Vieira Pinto brilhou na noite chuvosa de 14 de maio de 1994, com um 'hat-trick' (três) na primeira parte.

Para a história entraram também o triunfo 'encarnado' por 1-0, em 1999/2000, e o empate 1-1 de 2001/02, que adiaram o 17.º e 18.º títulos dos 'leões', que, agora, poderão também ter a possibilidade de adiar o 38.º dos 'encarnados'.