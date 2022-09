Aursnes titular. Conheça os onzes de Benfica e Marítimo

© Pedro Rocha / Global Imagens

O Benfica recebe este domingo o Marítimo em jogo a contar para 7.ª jornada da Liga. No dia seguinte a FC Porto e Sporting perderem pontos, as águias têm o objetivo de vencer para se distanciarem no topo da tabela classificativa.

No lado oposto, o Marítimo é a única equipa do campeonato que ainda não pontuou, depois de o Paços de Ferreira ter conseguido o primeiro ponto no sábado.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Enzo Fernández; João Mário, David Neres, Rafa; Gonçalo Ramos

Onze do Marítimo: Miguel Silva, Cláudio Winck, Mosquera, Leo Andrade, Vitor Costa; Diogo Mendes, Zarzana, João Afonso; Xadas, Vidigal, Joel Tagueu.

Suplentes do Benfica: Hélton Leite, Gilberto, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa, Florentino e Draxler.

Suplentes do Marítimo: Eudes, Sonora, Beltrame, Chuchu Ramirez, Edgar Costa, Clésio, Cardoso, Lucho e China.