Conheça o onze do Benfica para o jogo com o Marítimo

O Benfica procura, esta segunda-feira, manter-se no encalço do milionário segundo lugar, na 25.ª jornada da I Liga.

Onze do Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Otamendi e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt e Everton; Waldschmidt e Seferovic.

Onze do Marítimo: Amir Abedzadeh; Winck, Zainadine, Irmer, Edgar Costa, Bambock, René Santos, Karo, Alipour, Marcelo Hermes e Joel Tagueu.

Antes do fecho da jornada, o Benfica, com 51 pontos, tenta aproximar-se do FC Porto (57) e manter-se na luta pelo segundo lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

Os encarnados, terceiros classificados, recebem o aflito Marítimo, penúltimo, a partir das 19h00, e, em caso de triunfo, igualam a melhor sequência da temporada, com cinco vitórias seguidas, alcançada logo no arranque do campeonato.

Suplentes do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Vertonghen, Darwin, Cervi, Chiquinho, Jardel, Pedrinho e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Marítimo: Charles; Lucas Áfrico, Guitane, Correa, Tamuzo, Milson, Macedo, China e Pelágio.