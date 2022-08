Conheça os onzes do Benfica-Midtjylland para a Champions

© Filipe Amorim / Global Imagens

Por TSF 02 Agosto, 2022 • 18:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica inicia esta terça-feira a caminhada para estar na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, com os encarnados a receberem os dinamarqueses do Midjytlland, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Grimaldo e Weigl, que fizeram apenas ginásio no treino desta segunda-feira, estão entre os 24 convocados de Roger Schmidt para a partida.

Caso afaste os dinamarqueses, o Benfica defrontará os ucranianos do Dinamo Kiev ou os austríacos do Sturm Graz no play-off da Liga dos Campeões.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; David Neres, Florentino, Enzo Fernández e João Mário; Rafa e Gonçalo Ramos.

Onze do Midtjylland: Olafsson, Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho e Dyhr; J. Andersson, Sorensen e Charles; Dreyer, Kaba e Sisto.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Vertonghen, Bah, Yaremchuk, Chiquinho, Weigl, Musa, André Almeida, Henrique Araújo, Paulo Bernardo, António Silva e Diego Moreira.

Suplentes do Midtjylland: Ugboh, Ousted, Gartenmann, Isaksen, Thychosen, Chilufya, Kouakou, Byskov, Ortiz Cabezas, Paulinho, Lind e Jensen.