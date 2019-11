Benfica multado em cerca de 47 mil euros

O treinador do Benfica, Bruno Lage © Pedro Rocha/Global Imagens

O Benfica foi multado em cerca de 47 mil euros por criticas à arbitragem e pelo atraso de Bruno Lage à entrevista rápida no final do jogo com o Rio Ave. As coimas foram aplicadas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com o organismo, o clube da Luz deverá pagar cerca de 41 mil euros de multa por dois artigos publicados na news Benfica do site dos encarnados. No primeiro artigo eram apontados erros de arbitragem e do VAR favoráveis ao FC Porto nos jogos contra o Vitória de Guimarães, Portimonense e Santa Clara.

No segundo, o Benfica fez um balanço crítico das arbitragens dos jogos do FC Porto nas primeiras sete jornadas. O atraso de Bruno Lage em chegar à entrevista rápida, no final da vitória sobre o Rio Ave, valeu também ao clube uma multa de cerca de 6.500 euros.