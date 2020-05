Benfica não concorda jogar com Rio Ave no Estádio do Dragão

Benfica não quer jogar no Dragão com Rio Ave © Filipe Amorim / Global Imagens

O Benfica não concorda com a possibilidade de ter que jogar com o Rio Ave no Estádio do Dragão. O estádio na cidade do Porto pode ser a casa emprestada aos vilacondenses para o regresso do campeonato. Trata-se de um jogo da 27.ª jornada da Primeira Liga.

A notícia faz manchete esta sexta-feira no jornal A BOLA, e sabe a TSF que não é ainda uma posição oficial do clube junto da Liga, apenas negociações que ainda continuam a decorrer.

Nas reuniões entre clubes, Liga e FPF o Benfica discordou da deslocação aos terrenos dos principais rivais na luta pelo título para jogar com outros clubes, no cenário de casa emprestada, mas entende o mesmo para o caso do Estádio da Luz acolher jogos de outros emblemas.

Desta forma continuam as negociações para a escolha dos estádios que vão receber os 90 jogos que faltam para concluir a Primeira Liga.

A vistoria aos estádios dos clubes começou esta semana. Nas próximas horas a Liga e a FPF deverão anunciar os nomes dos recintos que vão ser utilizados para o reatar do campeonato.

O Estádio da Luz, Estádio do Dragão, Alvalade, Bessa, Municipal de Braga, Estádio Dom Afonso Henriques, Municipal de Aveiro e a Cidade do Futebol são para já os recintos apontados para receberem os jogos da Primeira Liga.

