Benfica não desiste de Ricardo Horta

O valor que o Benfica vai fazer chegar ao SC Braga por Ricardo Horta ainda não chega perto do desejo do presidente dos minhotos. António Salvador explicou numa entrevista ao Canal 11 que a cláusula de rescisão do jogador é de 30 milhões de euros, mas o negócio até pode avançar por 20 milhões.

António Salvador também foi questionado sobre a percentagem do passe de Ricardo Horta junto do Málaga. E deixou um aviso: «O Málaga tem uma percentagem do seu passe, mas quem decide é o SC Braga. Não vale a pena estarem a falar, o jogador só sai pelo valor que o SC Braga entender. Por quanto? São 30 milhões, que é a cláusula de rescisão. Mas há um compromisso com o Ricardo Horta por um valor mínimo, que são 20 milhões.»

Segundo o jornal A BOLA, este dossier da contratação de Ricardo Horta vai ter prioridade nos próximos dias junto da direção de Rui Costa.

O Benfica já fez uma proposta oficial de 10 milhões de euros e o passe de dois jogadores. O SC Braga nem chegou a considerar, com esses valores, qualquer abertura para iniciar as conversações.