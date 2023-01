Benfica negoceia regresso de Gonçalo Guedes

© Paul Ellis/AFP (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes 19 Janeiro, 2023 • 14:57

A SAD do Benfica está a negociar o empréstimo do avançado Gonçalo Guedes, de 26 anos, com os ingleses do Wolverhampton e com o jogador. O avançado do Wolverhampton está na lista dos encarnados, sabe a TSF, para reforçar o plantel de Roger Schmidt neste mercado de inverno.

O processo está em fase adiantada, apesar de outros clubes, como o Barcelona e o Atlético de Madrid, também terem perguntado pelo jogador.

Guedes perdeu espaço no Wolverhampton desde que o treinador espanhol Julen Lopetegui chegou ao clube, em dezembro do ano passado e quer agora dar novo rumo à carreira, surgindo um empréstimo neste mercado de inverno como forte possibilidade.

Esta época, no primeiro ano a jogar na Liga inglesa, Gonçalo Guedes marcou dois golos em 18 jogos.

O avançado foi formado no Benfica, de onde saiu em 2017 para jogar no PSG a troco de 30 milhões de euros. De França foi para o Valencia, onde jogou por cinco temporadas.