Benfica oficializa a venda de Enzo ao Chelsea por 121 milhões de euros

© AFP

Por Rui Oliveira Costa 01 Fevereiro, 2023 • 00:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica oficializou a venda de Enzo Fernández ao Chelsea por 121 milhões de euros, em comunicado à CMVM.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o Chelsea FC para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Enzo Fernández, por um montante de € 121.000.000 (cento e vinte e um milhões de euros)", informou o clube à CMVM.

No comunicado, as águias proddeguem: "Mais se informa que o Chelsea FC terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 3,78% para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade e terá ainda de entregar ao River Plate o montante correspondente a 25% do valor da transferência deduzido dos montantes da solidariedade e dos serviços de intermediação."

Enzo Fernández passa a ser o jogador mais caro da história da Premier League, batendo a anterior marca, cifrada pela transferência de Jack Grealish para o Manchester City por 117 milhões de euros.