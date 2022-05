Benfica oficializa contratação de Musa

© Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF/Lusa 20 Maio, 2022 • 22:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica oficializou a contratação de Petar Musa ao Boavista. O avançado croata assinou um contratado válido para as próximas cinco temporadas.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Boavista FC para a transferência do avançado Petar Musa, que assinou um contrato com o nosso clube válido por 5 temporadas (até 2027). A apresentação do jogador será feita em breve", lê-se numa nota do clube encarnado.

O internacional croata, de 24 anos, foi contratado ao Boavista onde marcou 12 golos e fez quatro assistências na última temporada.

Musa foi formado nos croatas do NK Zagreb e jogou depois nos checos do Viktoria Zizkov, Slovan Liberec e Slavia Praga, tendo passado também por empréstimo pelos alemães do Union Berlim.



O Boavista também confirmou o acordo com os 'encarnados' para a transferência, desejando felicidades ao avançado.



"O Boavista deseja as maiores felicidades a Petar Musa nesta sua nova aventura profissional, reconhecendo que esteve perante um atleta que soube, desde o primeiro dia, respeitar e dignificar esta instituição centenária", salienta em comunicado.