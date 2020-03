Benfica oficializa contratação de Pedrinho por 20 milhões de euros

Pedrinho assinou contrato até 2025 © slbenfica.pt

O médio brasileiro Pedrinho foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Benfica, a partir de 2020/21, com o futebolista a assinar contrato até 2025 e a ficar com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

"O Benfica adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) pelo montante de 20.000.000 (vinte milhões de euros) ao Sport Club Corinthians Paulista", refere o comunicado da SAD do Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na página oficial, o Benfica diz ainda que o jogador vai regressar a São Paulo na quinta-feira, "ficando a competir pelo Corinthians até à reabertura do mercado de transferências em Portugal".

Pedrinho, de 21 anos, internacional olímpico pelo Brasil, fez a formação, desde os 14 anos, no Corinthians, jogando em todos os escalões até chegar aos seniores em 2017, ano em que conquistou o título do Brasileirão.