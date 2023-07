Benfica oficializa David Jurásek por 14 milhões de euros

© Martin Divisek/EPA

O Benfica confirmou a contratação de David Jurásek com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), e onde a SAD dos encarnados conforma que pagou 14 milhões de euros ao Slavia Praga por 100% do passe.

Estes valores tornam David Jurásek como o lateral mais caro da história do Benfica. O internacional checo, de 22 anos, ficou com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, sendo que o clube checo fica ainda com 10% do valor de mais-valias numa futura transferência do jogador.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

David Jurásek vai juntar-se à equipa do Benfica em Inglaterra. A viagem vai ficar marcada para esta terça-feira, dia que vai marcar a estreia do checo junto dos novos colegas que já estão a trabalhar no estágio de pré-época.