O Benfica oficializou este sábado a contratação do avançado Yaremchuk. O jogador ucraniano Yaremchuk , que alinhava pelo Gent, assinou um contrato válido até 2026 com as águias.

Os encarnados pagaram 17 milhões por 75% do passe do jogador ucraniano. Em comunicado enviado à CMVM, o Benfica indica que Yaremchuk fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.