Águias a crescer no jogo. Benfica 0-0 P. Ferreira (1.ª parte)

Nelson Veríssimo, treinador do Benfica © Hugo Delgado/Lusa

Por Cátia Carmo 09 Janeiro, 2022 • 17:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica procura este domingo aproximar-se do segundo lugar da I Liga, ocupado pelo Sporting, na receção ao Paços de Ferreira, num jogo da 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Os encarnados chegam a este encontro após duas derrotas com o FC Porto, para a Taça de Portugal e para a I Liga, mas podem aproveitar a derrota do Sporting, na sexta-feira, em casa do Santa Clara por 3-2.

O Paços de Ferreira, na 11.ª posição, chega à Luz numa das suas melhores séries da temporada, com duas vitórias consecutivas, ambas conseguidas após a chegada do treinador César Peixoto.

Começou o jogo no Estádio da Luz. Sai a jogar o Benfica. Logo no primeiro minuto, Everton finta um adversário à esquerda do ataque, cruza com conta, peso e medida para o coração da área e Seferovic cabeceia para defesa de André Ferreira.

A equipa de César Peixoto entrou muito bem no jogo, conseguindo defender relativamente longe da baliza de André Ferreira. Ao minuto 9, mais uma oportunidade de golo para Seferovic após uma combinação curta no ataque do Benfica.

Por milímetros, aos 13 minutos, Rafa Silva não faz o primeiro golo do Benfica. Seis minutos depois, Nuno Lima, disparou desde fora da área, sem perigo para Helton Leite. A bola passou demasiado ao lado da baliza protegida pelo guardião encarnado.

Aos 24 minutos, Otamendi vê cartão amarelo por uma entrada duríssima sobre um adversário. Depois de um início bastante competente, o Paços está agora com muitas dificuldades. Doze minutos depois, cabeceamento de Seferovic para fora!

Gonçalo Ramos, aos 40 minutos e na cara do guarda-redes do Paços, atira ao poste!

Onze do Benfica: Helton Leite; Gilberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Rafa, Weigl, João Mário e Everton; Gonçalo Ramos e Seferovic.

Onze do Paços de Ferreira: André Ferreira; Fernando Fonseca, Baixinho, Nuno Lima e Antunes; Rui Pires, Eustáquio e Uilton; Hélder Ferreira, Deni Jr. e Juan Delgado.

Suplentes do Benfica: Svilar, Darwin, Diogo Gonçalves, Lázaro, Gil Dias, Taarabt, Paulo Bernardo, Gedson Fernandes e Ferro.

Suplentes do Paços de Ferreira: Jeimes, Vekic, Maracás, Ibrahim, Matchoi, Bastos, Lucas Silva, Diaby e Flávio Ramos.