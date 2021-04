Benfica perde com Kairat e falha meias-finais da Liga dos Campões de futsal

© Tiago Canhoto/Lusa (arquivo)

O Benfica foi esta quarta-feira eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal, ao perder por 6-2, após prolongamento, com os cazaques do Kairat Almaty, no primeiro jogo da 'final a 8', em Zadar, na Croácia.

Afonso Jesus e Tiago Brito apontaram os tentos das águias, campeãs europeias em 2009/10, enquanto Gadeia (duas vezes), Edson, Tursagulov, Fernandinho e Orazov marcaram para os cazaques, que marcaram por quatro vezes no tempo extra.

Nas meias-finais, a formação do Cazaquistão vai medir forças com o vencedor do embate entre os espanhóis do FC Barcelona, campeões em título, e os eslovenos do Dobovec, que se defrontam ainda hoje, a partir das 19h00 (em Lisboa).

O Sporting, campeão europeu em 2018/19, também está presente na 'final a 8' defrontando na quinta-feira os russos do KPRF Moscovo, a partir das 19h00 (em Lisboa). A final realiza-se na segunda-feira.