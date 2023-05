Benfica perde com Palma e falha encontro com Sporting na final da Champions de futsal. Veja os golos

© António Pedro Santos/Lusa

O Benfica falhou esta sexta-feira a passagem à final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, depois de ter sido derrotado pelo Palma por 4-3.

A equipa espanhola vai defrontar o Sporting na final. Os leões golearam o Anderlecht na outra meia-final por 7-1.

Veja os golos

O Palma sai na frente ‍ ⁰

@UEFAFutsal | @PalmaFutsal 1 x 0 @ModalidadesSLB#FutsalELEVEN pic.twitter.com/oOs9nTKysI - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

A Lei do Ex está a complicar a vida do Benfica ⁰

@UEFAFutsal | @PalmaFutsal 2 x 0 @ModalidadesSLB#FutsalELEVEN pic.twitter.com/zbYPOFriaN - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

Contra-ataque e mais um para o Palma ⁰

@UEFAFutsal | @PalmaFutsal 3 x 0 @ModalidadesSLB#FutsalELEVEN pic.twitter.com/nuKREmLqky - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

Chishkala O Benfica está de volta ao jogo.⁰

@UEFAFutsal | @PalmaFutsal 3 x 1 @ModalidadesSLB#FutsalELEVEN pic.twitter.com/m995vkmvlo - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023

Foi o Gugiel ( ) lá à frente mostrar como se faz ⁰

@UEFAFutsal | @PalmaFutsal 3 x 2 @ModalidadesSLB#FutsalELEVEN pic.twitter.com/rvNUjqmX7N - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 5, 2023