Benfica pode decidir acesso à fase de grupos da Champions na Luz

O sorteio do play-off da Liga dos Campeões em futebol deixou o Benfica com a possibilidade de decidir na Luz o acesso à fase de grupos e colocou um adversário sérvio ou cipriota no caminho do Olympiacos.

Já era certo que o rival dos encarnados nesta fase seriam os russos do Krasnodar, caso consigam eliminar em Salónica o PAOK, de Abel Ferreira, na terceira pré-eliminatória, mas o sorteio, realizado em Nyon, na Suíça, colocou o clube lisboeta a jogar a segunda mão e o jogo decisivo em casa.

O mesmo aconteceu com o FC Porto na época passada, na terceira pré-eliminatória, precisamente frente ao mesmo adversário, o Krasnodar, mas os russos acabaram por seguir em frente depois de vencerem por 3-2 no Estádio do Dragão, depois de um triunfo dos 'dragões' na primeira mão (1-0).

Caso 'sobreviva' em Salónica, em 15 de setembro, o Benfica desloca-se à Rússia em 22 ou 23 de setembro e recebe o Krasnodar em 29 ou 30 do mesmo mês, datas em que espera festejar ao acesso à 'milionária' fase de grupos da 'Champions'.

O Benfica procura a 11.ª presença consecutiva nessa fase, na qual já tem lugar assegurado o FC Porto, na qualidade de campeão português em título.

O outro jogo do 'Caminho das Ligas' será entre Gent ou Rapid Viena e Dinamo Kiev ou AZ Alkmaar.

o Olympiacos, campeão grego comandado pelo treinador português Pedro Martins, vai encontrar no 'play-off' o Estrela Vermelha, da Sérvia e clube em que atua o português Tomané, ou Omonia, do Chipre, emblema que conta com Kiko e Vítor Gomes.

Por seu lado, o Slavia Praga, campeão checo, irá esperar pelo resultado da eliminatória entre Young Boys e Midtjylland, enquanto o Salzburgo vai encontrar o vencedor do duelo entre Maccabi Telavive e Dinamo Brest.

O sorteio ditou ainda um duelo entre Qarabag ou Molde e Dinamo Zagreb ou Ferencváros.