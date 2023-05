Benfica pode sagrar-se campeão pela 38.ª vez, FC Porto ainda espera um "milagre"

© Foto de Wesley Tingey na Unsplash

O Benfica pode este sábado sagrar-se campeão português de futebol pela 38.ª vez, na despedida da I Liga de 2022/23, ao receber o lanterna-vermelha Santa Clara, com o FC Porto na expectativa de um 'milagre' para revalidar o título.

A equipa lisboeta dispõe de dois pontos de vantagem sobre o rival portuense à entrada para a 34.ª e última jornada, e só a derrota em pleno Estádio da Luz, frente a uma equipa já despromovida ao segundo escalão, a colocaria na dependência do resultado dos 'dragões' na receção ao Vitória de Guimarães, quinto posicionado.

O triunfo sobre os açorianos permitirá ao Benfica conquistar um título que lhe escapou nas três temporadas anteriores, mas mesmo o empate pode ser suficiente, uma vez que o FC Porto necessitaria, à mesma hora (18h00), de vencer os minhotos e ultrapassar uma diferença de 11 golos favorável às 'águias', no desempate entre golos marcados e sofridos.

O defesa central António Silva, talvez a maior revelação da temporada, vai cumprir um jogo de suspensão e não poderá ajudar o Benfica dentro do relvado a aumentar o recorde de títulos nacionais, com a conquista do 38.º cetro, mais oito do que o FC Porto (30), o segundo clube mais titulado, enquanto o Sporting tem metade (19).

Além da decisão do título e excetuando a 'cosmética' classificativa, a derradeira ronda apenas lançará luz sobre os titulares da quinta e sexta posições, que dão acesso à terceira e segunda pré-eliminatórias da próxima edição da Liga Conferência Europa e são ocupadas, respetivamente, por Vitória de Guimarães e Arouca.

Os vimaranenses têm dois pontos de vantagem sobre os perseguidores, mas enfrentam uma tarefa mais difícil, no estádio de um FC Porto que sonha vagamente com a revalidação do título de campeão, enquanto o Arouca visita, também às 18h00, o Portimonense, 13.º classificado e já com a manutenção assegurada.

O 'pano' sobre a I Liga 2022/23 cairá já depois das 22:00, quando terminar o jogo entre Sporting de Braga (inalcançável no terceiro lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões), e Paços de Ferreira, penúltimo colocado e virtualmente despromovido, enquanto o Marítimo, antepenúltimo, também já sabe que disputará o play-off de manutenção, independentemente do resultado no reduto do Estoril Praia.

Na sexta-feira, o Sporting, quarto, fechou a participação na edição 2022/23 da I Liga com um triunfo por 2-1 em casa do Vizela.

Programa da 34.ª jornada

- Sexta-feira, 26 mai:

Rio Ave -- Famalicão, 2-2

Vizela -- Sporting, 1-2

- Sábado, 27 mai:

Gil Vicente -- Casa Pia, 12h45.

Desportivo de Chaves -- Boavista, 15h30.

Estoril Praia -- Marítimo, 15h30.

Portimonense -- FC Arouca, 18h00.

FC Porto -- Vitória de Guimarães, 18h00.

Benfica -- Santa Clara, 18h00.

Sporting de Braga -- Paços de Ferreira, 20h30.