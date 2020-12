Por Cátia Carmo 29 Dezembro, 2020 • 17:00 Partilhar este artigo Facebook

Os encarnados recebem o 18.º e último classificado desfalcados de mais dois jogadores, depois de o lateral-direito João Ferreira e de o avançado Haris Seferovic terem acusado positivo ao novo coronavírus, juntando-se a Pizzi, Jardel e Gonçalo Ramos, que acusaram anteriormente, bem como aos lesionados André Almeida e Gabriel.

A equipa encarnada, que entra em campo a partir das 18h00, tenta colar-se ao Sporting e voltar a uma diferença de apenas dois pontos, depois de os leões terem vencido no domingo o Belenenses SAD por 2-1, em jogo da 11.ª jornada do campeonato.

Começa o jogo no Estádio da Luz! O primeiro remate do Benfica surgiu no primeiro minuto de jogo, mas Samuel agarrou com segurança. As águias começam fortes. Aos 5 minutos de jogo, o Benfica tem sido muito acutilante.

O Benfica ataca para Norte nesta primeira parte. Aos 11 minutos, Darwin teve tudo para marcar, mas atrapalhou-se e não conseguiu acertar na bola. Passou o perigo para a equipa do Portimonense, numa altura em que também começa a chover na Luz e o relvado vai ficando bem molhado.

Aos 12 minutos, Darwin volta aos golos na Luz! Numa jogada ao primeiro toque, o avançado só teve de encostar junto à pequena área, assistido por Rafa. O Benfica a marcar cedo nesta partida.

Waldschmidt, aos 17 minutos, tentou bater Samuel, mas o remate não lhe saiu bem. O primeiro remate do Portimonense no encontro surgiu um minuto depois. Vlachodimos defendeu com segurança. Rafa Silva, aos 22 minutos e com a bola coladinha ao pé direito, fez um remate rasteiro e fora do alcance de Samuel. Está feito o segundo do Benfica! Novamente a defesa da equipa forasteira a ver jogar Rafa. Está imparável hoje o avançado dos encarnados.

Aos 26 minutos, Taarabt, em rota de disparo à baliza, teve tempo e espaço para rematar, mas a bola sobrevoou a trave. Cinco minutos depois, Candé é admoestado pelo árbitro por falta sobre Rafa. Aos 35 minutos, mais um cartão amarelo, desta vez para Willyan, por nova falta sobre Rafa, que já ia disparado para a baliza adversária. É livre perigoso para o Benfica.

Na sequência desta bola parada, Samuel faz um voo extraordinário e impede o golo de Grimaldo, que está com a pontaria afinada. Valeu, ao Portimonense, a grande defesa do seu guardião. Aos 37 minutos, Chiquinho, Cervi e Diogo Gonçalves iniciam exercícios de aquecimento.

Aos 41 minutos, Lucas Possignolo remata diretamente à malha lateral da baliza de Vlachodimos. Defesa bateu um livro direto a favor do Portimonense. O árbitro dá dois minutos de compensação. Nesta altura do jogo, perto do intervalo, é a equipa forasteira que tem mais posse de bola.

Intervalo no Estádio da Luz!

Recomeçou o jogo, com muito frio neste final de tarde em Lisboa. Há dupla alteração no Portimonense: Candé e Fabrício cedem os lugares a Anderson e Beto. Jorge Jesus está muito atento ao jogo e bastante interventivo. Falta feia e cartão amarelo para Moufi, aos 54 minutos, por falta sobre Taarabt.

Onze inicial do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Taarabt, Weigl e Everton; Waldschmidt e Darwin.

Onze inicial do Portimonense: Samuel; Moufi, Lucas Possignolo, Maurício, Anzai; Dener, Willyan; Aylton, Luquinha, Fali Candé; Fabrício.

Suplentes do Benfica: Helton, Nuno Tavares, Ferro, Cervi, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Samaris, Pedrinho e Ferreyra.

Suplentes do Portimonense: Ricardo Ferreira, Henrique, Lucas Tagliapietra, Casagrande, Fernando, Anderson, Vaz Tê, Beto e Júlio César.