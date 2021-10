Nulo na Luz. Benfica 0-0 Portimonense (intervalo)

Por Guilherme de Sousa 03 Outubro, 2021 • 16:58 Partilhar este artigo Facebook

Quase 600 dias depois, a Luz voltou a encher-se de adeptos para assistir a um jogo da I Liga. O invicto Benfica procurava a oitava vitória na prova frente a um surpreendente Portimonense.



Jorge Jesus pediu foco no campeonato depois da euforia causada pela vitória categórica sobre o Barcelona para a Champions. Para este jogo da oitava jornada, o treinador encarnado fez apenas uma alteração, colocando Gilberto no lugar do lesionado Lazaro.

Com muito entusiasmo nas bancadas, o jogo começou com o Benfica a tentar impor o seu jogo, mas os algarvios equilibravam a partida. Aos nove minutos, Aylton apareceu isolado, entrou na área, mas a defensiva encarnada cortou a bola. Porém, o avançado do Portimonense estava em posição irregular no início da jogada.

Jorge Jesus tinha avisado para a qualidade defensiva da formação orientada por Paulo Sérgio e, por isso, o Benfica estava com muitas dificuldades em criar perigo junto à área forasteira.

A primeira grande oportunidade do Benfica só apareceu aos 23 minutos. Grimaldo fugiu pelo flanco esquerdo, fez um bom cruzamento e, na pequena área, Yaremchuk rematou à figura de Samuel Portugal. O guardião do Portimonense fez uma defesa por instinto.

O Portimonense só conseguiu responder para lá da meia hora de jogo. Aylton teve espaço e rematou para uma defesa vistosa de Vlachodimos.

O Benfica mantinha-se no ataque e, aos 37 minutos, beneficiou de um livre direto em zona frontal. Grimaldo, de pé esquerdo, fez Samuel esticar-se e desviar a bola para canto. Ainda se gritou golo.

Nas bancadas, à medida que o intervalo se aproxiamava, sentia-se alguma ansiedade perante várias oportunidades que o Benfica foi criando junto à baliza adversária. No entanto, o resultado foi mesmo para o intervalo a zero.

Onze do Benfica: Odysseas; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário e Grimaldo; Rafa, Darwin e Yaremchuk.

Suplentes: Hélton, Everton, Meite, Pizzi, Radonjic, Gil Dias, André Almeida, Taarabt e Gonçalo Ramos.

Onze do Portimonense: Samuel Portugal; Moufi, Possignolo, Pedrão e Fali Candé; Willyan, Pedro Sá e Lucas Fernandes; Carlinhos, Aylton e Fabrício.

Suplentes: Payam, Anderson, Luquinha, Relvas, Aponza, Angulo, Renato Júnior e Marcus.