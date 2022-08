Benfica prepara mudanças no meio-campo: chega Aursnes e parte Weigl

O alemão Julian Weigl não tem sido titular sob o comando de Roger Schmidt © Filipe Amorim/Global Imagens

Fredrik Aursnes vai assinar contrato com o Benfica. Está assim garantido o reforço para o meio-campo, já confirmado pelo treinador do Feyenoord, que explicou a razão da ausência do médio no último jogo da equipa neerlandesa.

O internacional norueguês vai fazer os exames médicos nas próximas horas para depois viajar para Lisboa nos próximos dias e assinar contrato por cinco temporadas com o Benfica.

A SAD encarnada vai pagar um valor próximo de 13 milhões de euros - mais três milhões por objetivos - para comprar o passe de Fredrik Aursnes.

O negócio também agrada ao Molde, o clube norueguês que ficou com uma percentagem da transferência de Aursnes depois da venda do passe do médio ao Feyenoord. Na altura, o Molde vendeu os direitos desportivos de Fredrik Aursnes por apenas 450 mil euros.

Com a chegada de Aursnes à Luz e prepara-se a partida de Weigl

Com a contratação de Fredrik Aursnes, o Benfica começa também a preparar a saída do médio alemão Julian Weigl. O internacional germânico tem mercado na Alemanha, com o Borussia Mönchengladbach a mostrar interesse.

Julian Weigl também vê como positivo o regresso à Bundesliga, de onde saiu em janeiro de 2020, até porque não tem sido escolha de Roger Schmidt para entrar o onze titular do Benfica. Assim, o negócio com o M'gladbach deve avançar nos próximos dias num modelo de empréstimo com opção de compra.

O diretor desportivo do clube alemão, Roland Virkus, também já falou sobre o interesse em Weigl: "Trata-se de um jogador muito bom. Conheço-o desde que era jovem. Julian Weigl pode estar insatisfeito em Lisboa. É um grande jogador", admitiu em entrevista ao canal "DAZN".