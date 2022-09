Benfica procura 12.º triunfo consecutivo na visita à Juventus

© Tiago Petinga/Lusa

O Benfica procura esta quarta-feira chegar à 12.ª vitória na época, no mesmo número de jogos disputados, na visita aos italianos da Juventus, na segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol.

Os 'encarnados' venceram todos os jogos disputados até ao momento, nas competições europeias e I Liga, e vão ter agora pela frente aquele que, na teoria, é o adversário mais complicado até ao momento.

Em Turim, a equipa orientada pelo alemão Roger Schmidt vai enfrentar uma Juventus que não tem apresentado nos últimos anos o fulgor de um passado recente, num duelo importante para as contas finais do grupo.

A Juventus, que vem de um empate em casa frente à Salernitana (2-2) na Liga italiana, deve ser o principal adversário do Benfica na luta pelo segundo lugar da 'poule', que conta também com os franceses do Paris Saint-Germain, mais sérios candidatos ao primeiro lugar, e os israelitas do Maccabi Haifa.

O Benfica chega a este jogo depois do esperado triunfo sobre o Maccabi Haifa (2-0), na Luz, enquanto os Juventus arrancou a prova com uma derrota em Paris, por 2-1, e não quer deixar fugir os dois lugares de apuramento.

No outro duelo do grupo, o Paris Saint-Germain, de Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches, visita o Maccabi Haifa, com claro favoritismo para a equipa gaulesa.

No dia de hoje, destaque ainda para o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que recebe o Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro, no Grupo G, numa partida que marca o reencontro do avançado Erling Haaland com a sua antiga equipa.

Já o Real Madrid, atual detentor do troféu, recebe os alemães do Leipzig, de André Silva, em partida do Grupo F.

Na terça-feira, o Sporting venceu em casa o Tottenham, por 2-0, somando o segundo triunfo no Grupo D, enquanto o FC Porto foi goleado no seu terreno pelo Club Brugge, por 4-0, mantendo-se em branco na 'poule' B.