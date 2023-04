Benfica procura regressar às vitórias para repor vantagem na liderança da I Liga

Roger Schmidt © Mário Vasa/Global Imagens

O Benfica vai procurar este domingo regressar às vitórias na receção ao Estoril Praia, na 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, de modo a repor a vantagem na liderança para FC Porto e Sporting de Braga.

Os 'encarnados' perderam os últimos dois jogos no campeonato, frente a FC Porto (2-1) e Desportivo de Chaves (1-0), e não vencem há quatro partidas consecutivas, contabilizando também os jogos com Inter Milão na Liga dos Campeões (uma derrota e um empate).

Na pior fase da época, o Benfica recebe o Estoril Praia, equipa que vem de duas derrotas consecutivas e que está em 15.º lugar no campeonato, o primeiro que garante a manutenção direta.

A equipa de Roger Schmidt sabe que apenas a vitória permite ao Benfica repor a vantagem de quatro pontos na liderança do campeonato, uma vez que entra em campo com um ponto de vantagem sobre o FC Porto e três em relação ao Sporting de Braga, equipas que já venceram esta jornada o Paços de Ferreira e Casa Pia, respetivamente.

Para hoje está também agendado o duelo entre Arouca, quinto com 45 pontos, e Vizela, oitavo com 39, importante na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, para além da receção do Portimonense ao Gil Vicente e do jogo entre Santa Clara, último classificado, e Desportivo de Chaves.

Programa da 29.ª jornada:

- Sexta-feira, 21 abr:

Casa Pia - Sporting de Braga, 0-1

- Sábado, 22 abr:

Famalicão -- Marítimo, 3-2

Boavista - Rio Ave, 3-2

Paços de Ferreira - FC Porto, 0-2

- Domingo, 23 abr:

Portimonense -- Gil Vicente, 15h30

Santa Clara - Desportivo de Chaves, 17h00 locais (18h00, horas de Lisboa)

Benfica - Estoril Praia, 18h00

Arouca - Vizela, 20h30

- Segunda-feira, 24 abr:

Vitória de Guimarães - Sporting, 20h15