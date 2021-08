Conheça o onze do Benfica para o jogo com o PSV

Jorge Jesus, treinador do Benfica © Pedro Rocha / Global Imagens

O Benfica tenta esta quarta-feira ganhar vantagem na primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões de futebol, num jogo em que recebe no Estádio da Luz os holandeses do PSV Eindhoven, a partir das 20h00.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Morato; Diogo Gonçalves, Weigl, João Mário e Grimaldo; Pizzi, Yaremchuck e Rafa Silva.

Suplentes: Helton Leite, Gilberto, Everton, Waldschmidt, Meite, Gil Dias, André Almeida, Taarabt, Florentino. Gedson, Gonçalo Ramos e Vinícius.

Onze do PSV: Drommel; Mwene, André Ramalho, Boscagli e Max; Van Ginkel e Sangaré; Madueke, Götze e Gakpo; Zahavi.

Suplentes: Mvogo, Van Lare, Teze, Propper, Mauro Junior, Bruma, Obispo, Thomas, Oppegard, Fofana e Vertessen.

Dos seis jogos do play-off, a eliminatória que antecede a milionária fase de grupos, o Benfica pode dizer que teve a fava do sorteio, ao encontrar um PSV que nas rondas anteriores despachou o Galatasaray e o Midtjylland.



Os holandeses que venceram ambos os jogos com os turcos (5-1 e 2-1), e também com os dinamarqueses (3-0 e 1-0) chegam à Luz com o moral em alta, com seis vitórias em seis jogos, nos quais se incluem a goleada ao campeão Ajax e a conquista da Supertaça dos Países Baixos (4-0).

Árbitro: Felix Brych (Alemanha)