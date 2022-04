Benfica recebe FC Porto a 7 de maio

O Benfica vai receber o FC Porto no Estádio da Luz a 7 de maio © Pedro Correia/Global Imagens

A receção do Benfica ao FC Porto, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, vai ser jogado em 07 de maio, anunciou esta quarta-feira a Liga de clubes.

De acordo com os horários da 33.ª jornada, divulgados esta quarta-feira, o clássico do Estádio da Luz, em Lisboa, vai ter início nesse sábado, às 18h00, no mesmo dia em que o Sporting visita o Portimonense, a partir das 20h30.

A Liga de clubes também anunciou os horários da 32.ª ronda, com os dragões, líderes do campeonato, a receberem o Vizela, em 30 de abril, às 19h00, duas horas depois do início da visita do Benfica ao Marítimo.

Nessa ronda, o Sporting recebe o Gil Vicente em 01 de maio, às 20h30.