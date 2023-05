Benfica recebe Sporting de Braga em jogo com vista para o título

© Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

O Benfica, líder da I Liga de futebol, recebe este sábado o Sporting de Braga, terceiro classificado, num jogo da 31.ª jornada com caráter quase decisivo para a atribuição do título, no qual o FC Porto também é parte interessada.

A equipa lisboeta dispõe de quatro pontos de vantagem sobre o campeão nacional e seis sobre os minhotos, aos quais ainda não ganhou na época 2022/23, tendo perdido por 3-0 na primeira volta e por 5-4 nos quartos de final da Taça de Portugal, no desempate por grandes penalidades (1-1 no final do prolongamento), ambos em Braga.

O Benfica tenta manter os perseguidores à distância, na expectativa de conquistar um título que lhe escapou nas últimas três temporadas, até porque desejará dispor de alguma margem de segurança quando visitar o rival Sporting, na 33.ª e penúltima ronda.

O Sporting de Braga também acalenta o sonho de se tornar campeão nacional pela primeira vez, o que só deverá ser possível com um triunfo no jogo do Estádio da Luz, com início às 20h30, sem descurar a possibilidade de ultrapassar o FC Porto no segundo lugar, que proporciona a presença direta na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões.

A formação portuense, no rescaldo da qualificação sofrida para a final da Taça de Portugal, desloca-se na segunda-feira ao estádio do Arouca, surpreendente quinto classificado, para disputar o encontro de encerramento da jornada, na qual o Sporting, quarto colocado, visita no domingo o Paços de Ferreira, antepenúltimo.

Nos outros jogos marcados para hoje, o lanterna-vermelha Santa Clara recebe o Gil Vicente (14.º posicionado), podendo ser despromovido ao segundo escalão caso perca e o Marítimo vença no domingo o Rio Ave, enquanto o Boavista (12.º) recebe o Estoril Praia (15.º).

A 31.ª jornada arrancou na sexta-feira, com Casa Pia e Portimonense a empatarem 1-1, no Estádio Nacional.

Programa da 31.ª jornada:

- Sexta-feira, 05 mai:

Casa Pia -- Portimonense, 1-1

- Sábado, 06 mai:

Santa Clara - Gil Vicente, 14h30 locais (15h30, horas de Lisboa)

Boavista - Estoril Praia, 18h00

Benfica - Sporting de Braga, 20h30

- Domingo, 07 mai:

Marítimo - Rio Ave, 15h30

Vitória de Guimarães -- Vizela, 18h00

Paços de Ferreira -- Sporting, 20h30

- Segunda-feira, 08 mai:

Famalicão - Desportivo de Chaves, 19h00

Arouca - FC Porto, 21h15