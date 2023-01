Benfica reina na Luz, mas só venceu três dos últimos oito dérbis em casa

O Sporting venceu o último dérbi jogado no Estádio da Luz © Gerardo Santos/Global Imagens (arquivo)

O Benfica ostenta uma clara supremacia nos encontros caseiros com o Sporting para a I Liga portuguesa de futebol, mas, em contraciclo, apenas venceu três dos derradeiros oito encontros.

Depois de seis vitórias consecutivas, todos sem golos sofridos (uma por 1-0 e cinco por 2-0), entre 2008/09 e 2013/14, os 'encarnados' lograram apenas mais três desde 2014/15, cedendo três empates e dois desaires.

A formação 'leonina' venceu em 2015/16 e na temporada transata, em dois jogos em que foi claramente superior e nos quais chegou a liderar por 3-0.

Há sete temporadas, num jogo marcado pelo regresso de Jorge Jesus à Luz como treinador do Sporting, depois de seis épocas ao serviço do Benfica, a formação 'leonina' foi 'arrasadora' e resolveu o encontro na primeira parte.

Em 25 de outubro de 2015, à oitava ronda, o colombiano Teo Gutiérrez, aos nove minutos, o argelino Slimani, aos 21, e o costa-riquenho Bryan Ruiz, aos 36, apontaram os tentos do 'onze' de Alvalade, que não ganhava na Luz desde 2005/06.

Jesus saiu bem por cima (3-0) desse encontro, mas, já de volta ao Benfica, caiu em 2021/22 por 3-1, num embate da 13.ª ronda disputado em 03 de dezembro de 2021.

Como seis anos antes, o Sporting, liderado por Rúben Amorim, chegou a 3-0, com golos do espanhol Pablo Sarabia, aos oito minutos, e dos internacionais lusos Paulinho, aos 62, e Matheus Nunes, aos 68.

Já no final dos descontos, aos 90+6 minutos, Pizzi reduziu e atenuou a pesada derrota.

Além destes dois encontros, o Sporting conseguiu pontuar mais três vezes nos derradeiros oito anos, ao selar igualdades a um tento em 2014/15, 2017/18 e 2018/19, nas duas últimas sofrendo golos sobre o final.

Apesar destes cinco encontros sem ganhar, o Benfica ainda está por cima neste ciclo, já que somou três vitórias, por 2-1 em 2016/17 e 2019/20 e por 4-3 em 2020/21, nos derradeiros dois encontros com a Luz vazia, culpa da pandemia da covid-19.

O derradeiro triunfo do Benfica aconteceu em 15 de maio de 2021, com golos de Seferovic (12 e 49 minutos), Pizzi (29) e Lucas Veríssimo (37), e acabou, à penúltima ronda, com a invencibilidade do já campeão Sporting, pelo qual faturaram Pedro Gonçalves (duas vezes) e Nuno Santos.

Com público nas bancadas, os 'encarnados' já não festejam desde o 2-1 de 2016/17, selado pelo argentino Salvio (24 minutos) e o mexicano Raúl Jiménez (47). O tento dos 'leões' foi da autoria do neerlandês Bas Dost (69).

No total dos jogos em casa do Benfica para o campeonato, os 'encarnados' seguem com 54,5% de vitórias, correspondentes a 48, em 88 encontros, contra 24 empates e 16 derrotas, e um saldo favorável de 61 golos (175 contra 114).

O Sporting equilibrou a balança nos primórdios, com oito triunfos, contra 10 do Benfica, e logrou mesmo quatro vitórias num espaço de cinco anos, entre 1949/50 e 1953/54, mas, depois, os 'encarnados' assumiram o controlo.

Em mais de 60 anos, a equipa da Luz só sofreu mais oito derrotas, sendo que, de 1954/55 a 1993/94, ganhou 26 vezes, enquanto o Sporting só venceu duas, em 1965/66 (4-2, com um 'póquer' de Lourenço) e em 1985/86 (2-1), então 'roubando' o título ao Benfica e 'entregando-o' ao FC Porto.

Entre 1994/95 e 2007/08, o conjunto 'leonino' teve o seu melhor período, com apenas três derrotas em 13 jogos e quatro vitórias (2-1 em 1994/95 e em 2002/03 e por 3-1 em 2003/04 e 2005/06). Depois, só voltou a ganhar em 2014/15, por 3-0.

Em matéria de goleadas, a formação da Luz conta dois triunfos por cinco golos de diferença, por 7-2 em 1945/46, com um 'hat-trick' de Mário Rui, e por 5-0 em 1978/79, com 'bis' de Reinaldo e João Alves.

O Benfica logrou ainda três triunfos por quatro golos: 5-1 em 1936/37, com 'bis' de Espírito Santo, 4-0 em 1958/59, época em que António Mendes e José Águas dividiram os golos, e 5-1 em 1970/71, muito por culpa de um 'hat-trick' de Artur Jorge.

Por seu lado, o Sporting tem como melhores resultados os 4-1 de 1938/39 e 1947/48, sendo que, no segundo jogo, Peyroteo apontou os quatro golos 'leoninos', e os 3-0 de 2015/16.

Em termos individuais, a grande figura é o 'rei' Eusébio, que marcou sempre entre 1962/63 e 1967/68 e também não falhou entre 1970/71 e 1973/74, num total de 16 golos, quatro deles em 1972/73 (4-1).

O Benfica e o Sporting defrontam-se no domingo, a partir das 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, em encontro da 16.ª jornada da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol.