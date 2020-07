Chiquinho abre o marcador. Benfica 1-0 Vitória de Guimarães (1.ª parte)

Por TSF 14 Julho, 2020 • 20:16 Partilhar este artigo Facebook

O jogo que pode garantir ao Benfica o segundo lugar no campeonato tinha um dado importante: em caso de derrota encarnada, havia festa azul e branca. Isto porque o FC Porto está, nesta altura, a um ponto de reconquistar o campeonato.

Para este encontro, as águias orientadas por Nelson Veríssimo entraram em campo apenas com uma alteração na frente de ataque. Carlos Vincíus rendeu Seferovic na posição mais avançada do ataque encarnado.

Do outro lado estava uma equipa perigosa. Nos primeiros minutos, o Vitória impôs a sua velocidade através das alas. Destaque para Edwards, um prodígio inglês que espalhou a sua técnica, assustando a defensiva encarnada.

O Benfica quis marcar cedo e, aos oito minutos de jogo, Chiquinho teve tudo para abrir o marcador, mas o remate saiu por cima.

Mas a equipa mais perigosa, nos minutos iniciais, era o Vitória. O talento e a qualidade sobressaíam do lado direito do ataque. No duelo com Nuno Tavares, o inglês Edwards levou a melhor e, num remate potente, atirou à barra da baliza de Vlachodimos.

Pouco depois, na sequência de um livre direto, o jovem de 21 anos do Vitória voltou a assustar o guardião encarnado, que viu o remate a passar muito perto da barra.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Rúben, Jardel e Nuno Tavares; Pizzi, Weigl, Gabriel e Cervi, Chiquinho e Vinícius.

Onze do Vitória: Douglas; Sacko, Venâncio, Suliman, Florent Hanin; Mikel Agu, André André, Poha; Edwards, John, Bruno Duarte