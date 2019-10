Benfica renova com Ferro até 2024

© Carlos Costa/Global Imagens

O Benfica renovou o contrato com o jovem defesa-central Ferro até 2024, revelou o clube campeão nacional de futebol no seu site oficial.

A renovação do contrato com o defesa encarnado já tinha sido tema na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sexta-feira em casa do Cova da Piedade, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

"É uma boa notícia, porque o Ferro tem feito um percurso fantástico. Agora é o passo seguinte, a renovação, ao que tudo indica (de Grimaldo e Jota), para que seja uma realidade o Benfica ter a capacidade de convencer estes jogadores de que tem um projeto e uma situação financeira firme, que não os deixe a pensar duas vezes quando recebem outro tipo de propostas", disse o treinador do Benfica, Bruno Lage.