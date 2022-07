Gonçalo Pinto © Victoria Ribeiro/SL Benfica

O Benfica anunciou nesta quinta-feira a renovação do atleta, que fez a formação no Pavilhão da Luz, produto da formação do hóquei em patins dos encarnados.

"É um sentimento de muito orgulho e alegria. Estou aqui desde os meus 11 anos e espero continuar e ser feliz", revelou, aos microfones da BTV.

Gonçalo Pinto, de 25 anos, começou a jogar no Benfica desde os sub-13. O avançado já jogou por empréstimo nos italianos do Amatori Lodi e no Valongo.