Benfica repudia incidentes no hóquei e pede punição "severa e exemplar" para atletas do Sporting

05 Junho, 2022

O Benfica repudiou este domingo os incidentes que se verificaram no dérbi de hóquei em patins e pediu à Federação de Patinagem de Portugal para punir "severa e exemplarmente" os hoquistas do Sporting.

Através da publicação 'News Benfica', o clube da Luz considerou que os episódios registados no dérbi de sábado, das meias-finais do play-off de apuramento do campeão nacional, "foram demasiado graves e não podem passar impunes".

"A Federação de Patinagem de Portugal não pode ignorar situações como as que ocorreram no jogo dois da meia-final do campeonato. A impunidade prevalece há demasiado tempo para alguns agentes nesta modalidade", refere o Benfica.

Na mesma publicação, as 'águias' destacam "uma agressão clara de Ferran Font" ao guarda-redes Pedro Henriques, "uma sticada de João Souto na barriga de Lucas Ordoñez" e ainda "um murro de Henrique Magalhães a Pablo Álvarez".

"Estes comportamentos condenáveis dos atletas do Sporting Clube de Portugal têm de ser punidos, severa e exemplarmente. E já. Tem a palavra o Conselho de Disciplina da FPP", escrevem os 'encarnados'.

Já hoje, a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) manifestou "elevada preocupação" com os incidentes que se verificaram no dérbi de hóquei em patins e alertou para a necessidade de "premente reflexão, séria, sobre a forma de estar no desporto em Portugal, para bem das modalidades desportivas".

No sábado, alguns jogadores de Benfica e Sporting envolveram-se em agressões durante e no final da segunda partida das meias-finais do 'play-off' de apuramento do campeão nacional de hóquei em patins, no pavilhão da Luz.

Na sequência destes incidentes, Ângelo Girão e Toni Pérez, do Sporting, e Pablo Álvarez, do Benfica, foram sancionados com cartão azul, enquanto o sportinguista Henrique Magalhães foi expulso.

O Benfica venceu o segundo jogo da meia-final por 3-2 e igualou a eliminatória, depois de o Sporting ter vencido o primeiro encontro (2-1 no desempate por grandes penalidades, após o empate 2-2 no tempo regulamentar).

As duas equipas voltam agora a encontrar-se terça-feira, às 20:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, no terceiro encontro das meias-finais.