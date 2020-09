Benfica responde a Rui Pinto: "Não há qualquer fundamento na insinuação"

Rui Pinto classifica o Benfica como um "polvo de influência" © Gerardo Santos/Global Imagens

O Benfica respondeu às acusações de Rui Pinto, que acusou o clube de ser um "polvo de influência". Depois de o autor do Football Leaks ter acusado as águias de interferirem no seu processo judicial, o Benfica garante que "não há qualquer fundamento na insinuação".

"O Sport Lisboa e Benfica, recorde-se, não ocupa qualquer posição processual no referido processo-crime onde foi emitido o mandado de detenção europeu. O Sport Lisboa e Benfica apenas sabe, pela comunicação social, que o Ministério Público imputa a Rui Pinto o cometimento de 90 crimes, não sendo o Sport Lisboa e Benfica ofendido ou lesado em nenhum desses crimes. Isto é, Rui Pinto começará, na próxima sexta-feira, a ser julgado pela alegada prática de 90 crimes, sem que nenhum desses crimes tenha sido cometido contra o Sport Lisboa e Benfica", lê-se numa nota do clube encarnado.

"Basta este simples facto para se concluir que não há qualquer fundamento na insinuação hoje soprada por Rui Pinto", acrescenta um comunicado divulgado pelo Benfica, que rejeita qualquer tipo de tentativa de "instrumentalização".

Acusado de 90 crimes e a aguardar julgamento, Rui Pinto, que tem colaborado com as autoridades portugueses, referia-se à visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria ao Estádio da Luz.

"Este clube é como um polvo de influência. Há um pormenor muito importante sobre o qual quero que o público pense. Ao mesmo tempo que as autoridades portuguesas enviavam um pedido às autoridades húngaras para alargar o meu mandado de detenção europeu, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria recebeu dois bilhetes VIP para jogos do Benfica e teve encontros no estádio do Benfica. Isto é o Benfica", disse Rui Pinto, em entrevista à revista alemã Der Spiegel, publicada pelo hoje pelo Expresso.