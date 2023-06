Benfica revalida título de campeão nacional de basquetebol

© António Cotrim/Lusa

O Benfica revalidou este domingo o título de campeão nacional de basquetebol, ao vencer novamente no reduto do Sporting, agora por 101-85, no quarto encontro da final dos play-offs, que ganhou por 3-1.

Os 'encarnados', que ao intervalo já lideravam por 48-45, tinham triunfado no primeiro jogo, por 85-84, na Luz, e no terceiro, por expressivos 101-57, no João Rocha, e, pelo meio, perdido em casa o segundo embate, por 93-87.

A formação da Luz, que na época passada tinha selado o cetro no Dragão Arena, casa do FC Porto, reforçou a liderança do ranking de vencedores, somando agora 29 títulos, contra 12 dos 'dragões' e nove do Sporting.