Benfica revela que Morato sofreu "entorse traumática" no tornozelo direito

O defesa brasileiro Morato sofreu uma entorse traumática do tornozelo direito durante a última partida para a I Liga portuguesa de futebol, disputada na terça-feira, frente ao Paços de Ferreira, informou o Benfica.

"O Benfica informa que o que atleta Morato sofreu, na partida frente ao Paços de Ferreira, uma entorse traumática do tornozelo direito, com atingimento da sindesmose", lê-se na informação clínica publicada no sítio de internet das 'águias'.

Na terça-feira, o central, de 21 anos, foi atingido por um adversário nos instantes finais do encontro com os pacenses (3-2), no Estádio da Luz, obrigando mesmo à intervenção da equipa médica dos 'encarnados'.

Morato tem sido aposta do técnico alemão Roger Schmidt para o eixo da defesa 'encarnada', tendo participado nas quatro partidas (saldadas em quatro vitórias) que colocam o Benfica no topo da tabela da I Liga, com 12 pontos, e nos quatro encontros de qualificação para a Liga dos Campeões.