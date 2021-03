Por TSF 01 Março, 2021 • 17:53 Partilhar este artigo Facebook

Depois da eliminação da Liga Europa, resta ao Benfica duas competições: o campeonato e a Taça da Portugal. Para o compromisso frente ao Rio Ave, jogo referente à 21.ª jornada da I Liga, Jorge Jesus foi obrigado a mudar a dupla de centrais face à ausência de Otamendi, por castigo, e Vertonghen, lesionado. O técnico encarnado deu a titularidade a Lucas Veríssimo e Jardel, voltando ao sistema habitual 4-4-2.

Em relação ao jogo com o Arsenal, Pizzi ficou no banco e Waldschmidt regressou à equipa inicial. No banco, notava-se uma grande ausência: Darwin também está lesionado e ficou de fora dos convocados de Jorge Jesus.

Nos minutos iniciais, o Benfica foi a equipa mais perigosa em campo, a pressionar o adversário com as linhas muito avançadas. A primeiro oportunidade do encontro surgiu perto dos 10 minutos de jogo. Everton Cebolinha, à entrada da área, rematou em arco ao poste da baliza de Kieszek.

Era pelo lado esquerdo que o Benfica se chegava com perigo à área. O Rio Ave percebeu e aproveitava o espaço na zona central. Aos 15 minutos, surgiu o primeiro remate da formação vila-condense, com Rafael Camacho a testar a atenção de Helton Leite. O guardião brasileiro mostrou-se seguro.

O Rio Ave não se inibiu e em poucos minutos fez tremer a defesa encarnada. Num primeiro lance, Lucas Veríssimo falhou um corte, na meia-lua, e a bola sobrou para Gelson Dala, que obrigou Helton Leite a esticar-se e desviar a bola pela linha final. Na sequência do pontapé de canto, os vila-condenses estiveram perto de inaugurar o marcador. Depois de um ressalto, Gelson Dala trocou as voltas à defesa das águias e atirou a bola à base do poste direito da baliza de Helton Leite.

O guarda-redes encarnado voltou a estar em destaque, em cima do intervalo, negando o primeiro golo do jogo a Francisco Geraldes. O médio formado no Sporting apareceu sozinho, entre os centrais, a rematar à vontade. No minuto seguinte, Rafael Camacho teve nos pés o primeiro golo do jogo, após uma falha de comunicação entre Lucas Veríssimo e Helton Leite. O ex-Sporting rematou à malha lateral da baliza das águias.

Na primeira parte, as melhores oportunidades pertenceram à formação orientada por Miguel Cardoso.

Onze do Benfica: Helton Leite; Diogo Gonçalves, Lucas Veríssimo, Jardel e Grimaldo; Rafa, Weigl, Taarabt, e Everton; Waldschmidt e Seferović.

Onze do Rio Ave: Kieszek; Costinha, Borevković, Aderllan Santos e Sávio; Pelé e Filipe Augusto; Carlos Mané, Francisco Geraldes e Rafael Camacho; Gelson Dala.