Benfica SAD com prejuízo de 13,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/2023

A Benfica SAD registou um resultado líquido negativo de 13,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022/23, uma redução de 57,9% face ao prejuízo apresentado no período homólogo, revelaram na terça-feira as 'águias'.

"O resultado líquido ascende a um valor negativo de 13,3 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 57,9% face ao período homólogo, sendo de realçar que a mais-valia obtida com a alienação dos direitos do jogador Enzo Fernández apenas terá impacto no resultado do 2.º semestre, dado que a transferência se realizou em janeiro de 2023", destacou a entidade no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre 01 de julho e 31 de dezembro de 2022, os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) atingiram 111,6 milhões de euros, o que representa um crescimento de 16,3% face aos 95,9 milhões de euros apresentados no período homólogo.

"Este valor corresponde ao melhor registo alcançado pela Benfica SAD num 1.º semestre e está principalmente relacionado com o desempenho desportivo na fase de grupos da Liga dos Campeões", sublinhou a SAD 'encarnada', especificando que, "nos dois semestres, o valor da rubrica de prémios da UEFA não inclui os 9,6 milhões de euros garantidos com o acesso aos oitavos de final da competição, os quais só são reconhecidos no 2.º semestre, quando a eliminatória se realiza".

Os rendimentos totais ascendem a 127,3 milhões de euros, o que representa um crescimento de 24,1% face aos 102,6 milhões de euros apresentados no período homólogo, com a Benfica SAD a vincar que os rendimentos com transações de direitos de atletas tiveram "pouca expressão" em ambos os semestres, e que esta variação foi justificada pelo aumento dos rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas).

O ativo corresponde a um valor de 494,6 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 7,3% face ao final do exercício anterior, no qual ascendia a 533,7 milhões de euros, "sendo esta variação principalmente explicada pela diminuição do saldo das rubricas de clientes e outros devedores e de caixa e equivalentes de caixa", assinalou.

O passivo apresenta um valor de 398,9 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 6,1% face ao final do exercício transato, sendo que esta redução de 25,8 milhões de euros está essencialmente refletida nas rubricas de outros passivos e de fornecedores e outros credores.

O capital próprio corresponde a um valor de 95,7 milhões de euros, o que representa a um decréscimo de 12,2% face a 30 de junho de 2022, sendo esta variação justificada pelo resultado líquido negativo do semestre.

"O valor do capital próprio a 31 de dezembro de 2022 continua a ser um indicador positivo do desempenho económico da Sociedade nos últimos exercícios, que recuperou um valor acumulado de 119,5 milhões de euros desde 30 de junho de 2013", salientou a Benfica SAD.